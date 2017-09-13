В Екатеринбурге смотрителя кладбища приговорили к колонии и многомиллионному штрафу за взятки

Мужчина продавал участки под захоронение родственникам умерших.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор смотрителю Широкореченского кладбища за продажу участков под захоронение, сообщили в областной прокуратуре.

Смотритель кладбища брал взятки от родственников умерших и предоставлял им участки для захоронения. Мужчина лично получил от жителей Екатеринбурга взятки в размере от 30 до 100 тысяч рублей за муниципальную услугу, которая является бесплатной. Людей, которые давали смотрителю взятки, освободили от ответственности, так как именно они сообщили о нарушении закона правоохранительным органам и способствовали раскрытию преступления.

В прокуратуре отмечают, что весной прошлого года смотрителя приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом и лишением права работать в муниципальных учреждениях в течение трех лет.

14 сентября суд по совокупности приговоров назначил смотрителю кладбища наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом девять миллионов рублей в пользу государства и лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на три года.

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