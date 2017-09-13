Свердловское УФАС завело дело на МОАП за рекламу мужского салона с проститутками

Ведомство посчитало это нарушением федерального закона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Свердловское УФАС начало проверку в отношении МОАП Екатеринбурга после того, как на борту одного из автобусов маршрута № 95 была размещена реклама мужского салона.

На изображении было лицо девушки с ажурной повязкой на глазах и название салона "MENS VIP CLAB".

Выяснилось, что полиция проводила проверку в данном заведении и уличила одну из "массажисток" в занятии проституцией.

– Согласно ФЗ "О рекламе" не допускается реклама товаров, производство и реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации, – сообщает пресс-служба УФАС.

Таким образом, МОАП считают распространителем незаконной рекламы. Рекламодателя "массажного салона" пока не нашли.

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