В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с редкими рептилиями и амфибиями

Мужчина пытался провезти 147 животных в Германию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Кольцово сотрудники таможни задержали жителя Челябинской области, который пытался провезти редких рептилий и амфибий в Германию.

Во время прохождения таможенного контроля в "зеленом коридоре" в багаже пассажира обнаружили 147 живых рептилий и амфибий, которые находились в пластиковых контейнерах. Мужчина собирался отправиться с этим грузом в Хельсинки, а затем – в Германию. Таможенникам он заявил, что животные были подарком его заграничному другу, сообщили в Кольцовской таможне.

Документы на рептилий и амфибий и таможенную декларацию мужчина предоставить не смог. Таможенники изъяли животных в присутствии заведующей отделом герпетофауны Екатеринбургского зоопарка Дарьи Змеевой. Она сообщила, что в багаже пассажира были редкие и дорогие виды рептилий и амфибий: новозеландские зеленые гекконы, скальные психоделические гекконы и жабы-клоуны, которые являются одними из самых маленьких жаб в мире.

Общая стоимость изъятых животных составляет около миллиона рублей.

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