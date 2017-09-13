В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе

На заведение пожаловались жильцы дома, в котором оно расположено.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге после проверки закрыли кафе "Перекресток" на улице Библиотечной, сообщили в областной прокуратуре.

Жильцы дома, в котором размещено кафе, обратились в прокуратуру с жалобой. Вместе с представителями контролирующих органов сотрудники прокуратуры проверили заведение и обнаружили многочисленные нарушения. Так, в холодильнике кафе обнаружили протухшие продукты, на упаковках отсутствовала маркировка, было нарушено товарное соседство.

В помещении было грязно: на вытяжке накопился жир, на полу виднелись следы грязной обуви, на плите –

нагар. В пищеблоке не контролировали температуру и влажность, не устанавливали бактерицидные лампы. Кроме этого, в кафе нарушались правила пожарной безопасности.

По решению суда кафе закрыли на 90 суток. В отношении директора и юрлица возбудили 13 административных дел.

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