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В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе

В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе
16+
Фото: прокуратура Свердловской области
На заведение пожаловались жильцы дома, в котором оно расположено.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге после проверки закрыли кафе "Перекресток" на улице Библиотечной, сообщили в областной прокуратуре.
 
Жильцы дома, в котором размещено кафе, обратились в прокуратуру с жалобой. Вместе с представителями контролирующих органов сотрудники прокуратуры проверили заведение и обнаружили многочисленные нарушения. Так, в холодильнике кафе обнаружили протухшие продукты, на упаковках отсутствовала маркировка, было нарушено товарное соседство.
 
 
В помещении было грязно: на вытяжке накопился жир, на полу виднелись следы грязной обуви, на плите –
 нагар. В пищеблоке не контролировали температуру и влажность, не устанавливали бактерицидные лампы. Кроме этого, в кафе нарушались правила пожарной безопасности.
 
 
  • По решению суда кафе закрыли на 90 суток. В отношении директора и юрлица возбудили 13 административных дел.

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Маша Шмурыгина, 14.09.2017, 14:39
Тэги: Фото, Жизнь в городе
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