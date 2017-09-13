В Екатеринбурге ликвидировали незаконную автомойку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017
В Екатеринбурге снесли незаконную автомойку на Уралмаше, сообщает областное ФССП. Согласно решению Арбитражного суда собственник не имел право занимать данный земельный участок на улице Донбасской и размешать там автомоечный комплекс.
Добровольно закрыть бизнес владелец отказался, после чего делом занялись судебные приставы.
– Должник решение суда по демонтажу в установленные сроки не исполнил. Демонтаж автомойки осуществляется силами Администрации города Екатеринбурга. На сегодняшний день от незаконной постройки остался только металлический каркас, – сообщили в ФССП Свердловской области.
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Добавим, что в августе этого года приставы сравняли с землей автосервис на улице Коуровской.
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