В Екатеринбурге на 12 часов задерживается рейс в Анталью

И еще один – в Даламан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Авиакомпания "Азур Эйр" на 12 часов задерживает рейс Екатеринбург – Анталья.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в Турцию в три часа ночи, однако рейс отложили на 15.20. В качестве причины указано позднее прибытие лайнера.

Кроме этого, авиакомпания задерживает самолет в другой турецкий город – Даламан. Вылет был запланирован на 15.25 14 сентября, но его отложили на 23.30. Таким образом, задержка составляет восемь часов.