В Екатеринбурге проходят съемки нового фильма Алексея Федорченко про Зощенко

Один из дворов Втузгородка стал на три дня съемочной площадкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге стартовали съемки нового фильма уральского режиссера Алексея Федорченко по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". Как рассказали НАШЕЙ в съемочной группе, работа на улице займет три дня: 13, 14 и 15 сентября.

Съемочной площадкой стал один из дворов в Кировском районе неподалеку от УрФУ. Около колоритных бараков расположилась съемочная группа с осветителями, киномеханиками, режиссером, гримерами и другими сотрудниками. Во дворе установили предметы утвари прошлого века, а группа в париках и красных и черных костюмах играет массовку.

Как рассказали в музее Невьянской иконы, режиссер попросил у них некоторые предметы быта для съемок.

Лента пока получила рабочее название "Последняя милая Болгария". Постановщик определяет жанр своего нового проекта как "мистический детектив". Главные роли в фильме исполнят ведущие актеры "Коляда-театра" Константин Итунин и Илья Белов. В кино будет показать временной промежуток с конца девятнадцатого века до середины двадцатого.

После съемок на натуре в кинокомпании "29 февраля" построят большой павильон, где и будет просходить основное действие.

Первые съемки длились один день на стадионе "Уральский трубник" в Первоуральске, там была отснята самая массовая сцена, которая по сюжету происходит в Казахстане на рынке Алматы. В сцене снялись 30 уральских казахов, все из местной массовки, и верблюд.

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