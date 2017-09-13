В Екатеринбурге с 1 октября запускается новый авиарейс

Маршрут входит в топ-10 наиболее востребованных внутрироссийских направлений у пассажиров Кольцово.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017
В расписании аэропорта Кольцово появится новый рейс, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта.
Авиакомпания "Ямал" с 1 октября запускает прямой регулярный рейс Екатеринбург – Самара. Рейс будет выполняться ежедневно в 18.30 местного времени на самолетах CRJ-200. Вместимость борта – 50 пассажиров. Время в пути составит 1 час 35 минут.
Билеты уже поступили в продажу.
- "Ямал" – третья авиакомпания в расписании Кольцово, выполняющая рейсы из Екатеринбурга в Самару. В этот город из уральской столицы уже летают "ЮТэйр" и "Руслайн".
- Маршрут входит в Топ-10 наиболее востребованных внутрироссийских направлений у пассажиров
- По итогам 8 месяцев 2017 года, маршрутом Екатеринбург – Самара воспользовались 27,8 тысячи пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком на таких популярных зарубежных направлениях как Ираклион и Стамбул, и внутрироссийских как Иркутск и Красноярск.
- В 2013 году "Кольцово" вошел в пятерку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров по версии World Routes Awards. В 2015 году в результате исследования Skytrax получил высокий рейтинг 4 звезды.
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