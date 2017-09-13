В Ирбите пьяный мужчина без прав украл автокран

Полицейские задержали подозреваемого этой же ночью. Он попытался оказать сопротивление.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Инцидент произошел в поселке Пионерский Ирбитского района. Внимание инспекторов привлек автомобиль МАЗ-5337, за рулем которого находился 22-летний молодой человек.

– Сотрудники ГИБДД МО МВД России "Ирбитский" старший лейтенант полиции Дмитрий Разгильдяев и лейтенант полиции Сергей Гусаров поздней ночью в поселке Пионерский Ирбитского района остановили автокран МАЗ-5337 под управлением 22-летнего водителя, – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Выяснилось, что молодой человек не только не имеет права управления транспортными средствами, но и находится за рулем в состоянии опьянения. При этом мужчина отказывался предъявлять сотрудникам полиции документы и оказывал сопротивление.

Сам нарушитель рассказал, что, находясь в поселке Шадринское Байкаловского района, заметил в месте, где ведутся дорожные работы, стоящий автокран. После этого он забрался в кабину, запустил двигатель и поехал в сторону Ирбитского района. Мужчина проехал порядка 30 км.

За сопротивление полицейским и отказ от медосвидетельствования мировой суд отправил мужчину под арест на 10 суток.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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