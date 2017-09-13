В Свердловской области маленький велосипедист нарушил правила и попал в ДТП

Мальчика госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Красноуфимском районе в результате ДТП травмы получил 10-летний мальчик-велосипедист, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

В среду, 13 сентября, в деревне Сызги Красноуфимского района водитель "Хонды" наехал на велосипедиста: ребенок внезапно появился перед машиной и начал переезжать дорогу. Мальчик не видел машину, он стремился встретиться со своими друзьями.

В результате наезда мальчик получил черепно-мозговую травму и в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД установили, что велосипедист сам стал причиной ДТП: он ехал по левой стороне проезжей части и перед машиной начал переезжать на правую сторону, где стояли его друзья.

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг детей, а также постоянно напоминать им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Как комментируют автоинспекторы, в данной ситуации ребенок-велосипедист должен был, прежде чем пересекать проезжую часть, спешиться, дождаться, когда автомобили проедут и только потом перейти дорогу, ведя велосипед рядом.

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