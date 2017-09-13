В Свердловской области стало меньше миллиардеров

При этом увеличилось число миллионеров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

За последний год в Свердловской области стало на одного миллиардера меньше. Раньше их было восемь, теперь – семь.

При этом выросло число жителей, чей доход достигает 10 миллионов рублей в год, сообщает УФНС региона.

Также на 14% стало больше людей с доходами от 1 миллиона рублей в год, это около 22 тысяч человек. Настолько же стало больше тех, кто зарабатывает до 10 миллионов в год, порядка 21 тысячи человек.

Начиная с января по июль этого года о доходах от 10 до 100 миллионов рублей официально заявили 705 человек. От 100 до 500 миллионов рублей в регионе получают 89 человек, от полумиллиарда до миллиарда – 11 свердловчан.

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