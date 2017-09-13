В Верхней Пышме построили детский сад с плесенью

В здании протекает крыша, отваливается штукатурка и плитка, на стенах появился грибок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Два года воспитанники детского сада № 2 в Верхней Пышме вынуждены находиться в антисанитарных условиях, сообщает организация "Гражданский патруль". Из-за допущенных при строительстве нарушений по стенам пошли трещины, из-за влажности появилась плесень. Несмотря на многочисленные жалобы родителей и сотрудников, дефекты не устранили до сих пор.

- Здание практические пришло в негодность, - говорят активисты родительского комитета садика № 2, на жалобы которого совершенно не реагируют местные чиновники.

Всего в Верхнепышминском детском саду № 2 родителями и заведующим выявлено 20 строительных нарушений.

На протяжении двух лет ремонт сделали только один раз и то силами родителей, починивших таким образом кровельное покрытие на веранде.

– Ситуация не меняется 1,5 года, техническое и санитарное состояние садика становится только хуже. В настоящее время серьезную тревогу вызывают влажные стены, трещины на фасаде и черная плесень, которая может негативно повлиять на здоровье детей. Мы направили заявление в прокуратуру, – рассказал лидер движения «Гражданский патруль» в Свердловской области Роман Тихонов.

Отметим, строительство Верхнепышминского детского сада № 2 завершено в конце 2015 года и выполнено строительной организацией ООО "Линкор". Приемку осуществляло Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма.

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