Узнаем все о забеге «Кросс нации – 2017» в Екатеринбурге: перекрытия, маршрут, расписание, как попасть

Зарегистрироваться можно прямо на площадке, участие бесплатное.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017
"Кросс нации" пройдет в Екатеринбурге в эту субботу, 16 сентября. По традиции, мероприятие начнется на Мира, 19, около главного корпуса УрФУ. Старт массовых забегов пройдет в полдень.
В соответствии с постановлением Администрации Екатеринбурга, маршрут кросса пройдет по проспекту Ленина от площади имени Кирова до улицы Восточной и в обратном направлении.
Торжественное открытие самого масштабного спортивного состязания состоится в 11.30 на площади Кирова. В 11.50 стартует забег в поддержку чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи в этим маршрут основной дистанции составит 2018 метров. Послы чемпионата мира, юные футболисты города и области пробегут дистанцию в символике чемпионата.
В 11.55 начнут забег по номинациям "Спортивная семья", "Самый возрастной участник", "Самый молодой участник".
Массовые забеги начнутся в 12 часов. В них примут участие около 25 тысяч студентов вузов Екатеринбурга. К ним присоединятся команды районов города, состоящие из школьников, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, клубов по месту жительства, учащихся средних специальных учебных заведений, работников предприятий и организаций, ветеранов и всех, кто пожелает поучаствовать.
Зарегистрироваться можно прямо на площадке, участие бесплатное.
- "Кросс нации" – одно из самых массовых спортивных мероприятий на территории Российской Федерации. Он проводится с 2004 года. Напомним, в прошлом году по оценкам организаторов на старт массового забега в Екатеринбурге вышло 50 тысяч 120 человек.
- В день массового забега по Мира, Ленина и Гагарина будет перекрыто движение транспорта.
- Также в районе прохождения маршрута и в центре запретят продавать алкоголь.