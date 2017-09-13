Узнаем все о забеге «Кросс нации – 2017» в Екатеринбурге: перекрытия, маршрут, расписание, как попасть

Зарегистрироваться можно прямо на площадке, участие бесплатное.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

"Кросс нации" пройдет в Екатеринбурге в эту субботу, 16 сентября. По традиции, мероприятие начнется на Мира, 19, около главного корпуса УрФУ. Старт массовых забегов пройдет в полдень.

В соответствии с постановлением Администрации Екатеринбурга, маршрут кросса пройдет по проспекту Ленина от площади имени Кирова до улицы Восточной и в обратном направлении.

Торжественное открытие самого масштабного спортивного состязания состоится в 11.30 на площади Кирова. В 11.50 стартует забег в поддержку чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи в этим маршрут основной дистанции составит 2018 метров. Послы чемпионата мира, юные футболисты города и области пробегут дистанцию в символике чемпионата.

В 11.55 начнут забег по номинациям "Спортивная семья", "Самый возрастной участник", "Самый молодой участник".

Массовые забеги начнутся в 12 часов. В них примут участие около 25 тысяч студентов вузов Екатеринбурга. К ним присоединятся команды районов города, состоящие из школьников, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, клубов по месту жительства, учащихся средних специальных учебных заведений, работников предприятий и организаций, ветеранов и всех, кто пожелает поучаствовать.

Зарегистрироваться можно прямо на площадке, участие бесплатное.