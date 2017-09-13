Зоозащитники готовят митинг в Екатеринбурге

Акция протеста пройдет в центре города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

Зоозащитники готовятся провести в Екатеринбурге митинг 16 сентября, сообщает Ura.ru.

Как рассказал заместитель председателя Первоуральского городского общества защиты животных Марк Соколовский, на согласованном митинге ожидается 150 человек. Участники акции протеста будут требовать принять осенью закон "Об ответственном обращении с животными", который бы определил животное как живое существо, способное чувствовать боль и холод.

Еще одного требование активистов — расторгнуть муниципальные контракты на отлов бездомных животных с теми компаниями, которых зоозащитники подозревают в жестоком обращении с животными.