Долги по зарплате в Свердловской области выросли в 3 раза

И превысили 11 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В сентябре долги по зарплате на свердловских предприятиях, не относящихся к малому бизнесу, увеличились в 3 раза.

По данным Свердловскстата, на 1 октября общий долг достиг 11 миллионов 908 тысяч рублей, тогда как на 1 сентября эта сумма составляла лишь 3 миллиона 719 тысяч рублей. При этом ведомство называет лишь три предприятия, сообщившие о долгах по зарплате. Их названия не уточняются, однако известно, что предприятия работают в сфере подготовки водителей, строительно-монтажных работ и производстве тепла.

Ранее НАША сообщала о свердловском предприятии, которое задолжало сотне сотрудников более миллиона рублей. Директор компании долгое время скрывался за границей, но в итоге был задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет директор завода, которого после проведения "Прямой линии" попросил проверить Владимир Путин. Директор заявил сотрудникам, не получавшим зарплату, что отдаст деньги, если его попросит президент. Теперь главе предприятия грозит срок.

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