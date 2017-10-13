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Долги по зарплате в Свердловской области выросли в 3 раза

Долги по зарплате в Свердловской области выросли в 3 раза
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Фото: архив НАШЕЙ
И превысили 11 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В сентябре долги по зарплате на свердловских предприятиях, не относящихся к малому бизнесу, увеличились в 3 раза. 
 
По данным Свердловскстата, на 1 октября общий долг достиг 11 миллионов 908 тысяч рублей, тогда как на 1 сентября эта сумма составляла лишь 3 миллиона 719 тысяч рублей. При этом ведомство называет лишь три предприятия, сообщившие о долгах по зарплате. Их названия не уточняются, однако известно, что предприятия работают в сфере подготовки водителей, строительно-монтажных работ и производстве тепла.

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Маша Шмурыгина, 14.10.2017, 14:59
Тэги: Деньги
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