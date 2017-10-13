Отель Hilton в Екатеринбурге «заминировал» мужчина, которого не позвали на корпоратив

Лжеминера разыскивает полиция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В Екатеринбурге силовики вычислили мужчину, который сообщил о бомбе в отеле Hilton.

Вечером 13 октября в уральской столице эвакуировали отель Hilton на проспекте Ленина, где проходил корпоратив одной из компаний, сообщает "КП-Урал" со ссылкой на участников праздника. Торжество пришлось прервать, а людей вывести на улицу из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве.

По словам официального представителя полицейского главка Валерия Горелых, личность звонившего установлена - по предварительным данным, это местный житель, который обиделся, потому что его не позвали на корпоратив, и решил таким образом отомстить.

Сейчас мужчину разыскивают полицейские. Ему грозит уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".