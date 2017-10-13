В Екатеринбурге эвакуировали офисы «Райффайзенбанка»

Аналогичные мероприятия прошли в отделениях банка по всей России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В Екатеринбурге вечером 13 октября эвакуировали офис "Райффайзенбанка" на улице Крауля, сообщают в соцсетях очевидцы.

Экстренные службы вывели на улицу персонал и посетителей отделения банка, расположенного в здании № 9а на Крауля. Очевидцы также сообщают, что еще одно отделение этого же банка было эвакуировано на улицах Кузнецова и Победы.

РБК сообщает, что 13 октября были эвакуированы все офисы "Райффайзенбанка" в России. Причиной стало сообщение о заложенном взрывном устройстве. Проверки показали, что ни в одном из отделений банка, а их в стране 179, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. В общей сложности службы эвакуировали около 8 тысяч сотрудников банка.

13 октября в Екатеринбурге также эвакуировали ТЦ "Антей", отель Holton и вуз.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!