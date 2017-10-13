В Екатеринбурге мужчина выпал из окна 16-этажного дома

16+ Фото: vk.com/incekb, Оксана Передельская

Он погиб на месте. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017 В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажного дома на улице Белинского. Трагедия произошла утром 14 октября. По словам пользователей соцсетей, мужчина выпал из окна дома № 156. На место прибыли сотрудники полиции и врачи. Помочь мужчине они не смогли - он погиб на месте. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, правоохранитальные органы проводят проверку. 5 октября на улице Автомагистральной в Екатеринбурге с балкона 16-этажного дома выпала девушка . По словам свидетелей трагедии, девушка покончила с собой из-за несчастной любви. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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