В Екатеринбурге мужчина выпал из окна 16-этажного дома

Он погиб на месте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажного дома на улице Белинского.
Трагедия произошла утром 14 октября. По словам пользователей соцсетей, мужчина выпал из окна дома № 156. На место прибыли сотрудники полиции и врачи. Помочь мужчине они не смогли - он погиб на месте. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, правоохранитальные органы проводят проверку.
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5 октября на улице Автомагистральной в Екатеринбурге с балкона 16-этажного дома выпала девушка. По словам свидетелей трагедии, девушка покончила с собой из-за несчастной любви.