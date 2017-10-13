В Екатеринбурге отменят трамвайный маршрут № 29

Дополнительный транспорт вводили из-за реконструкции Макаровского моста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017
В Екатеринбурге раньше срока отменят временный маршрут трамвая № 29, сообщили в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении.
Трамвайный маршрут № 29 временно вводили для перевозки пассажиров от станции метро Ботаническая до парка имени Маяковского на период перекрытия Макаровского моста. Трамвай начал курсировать 20 сентября, он ходил по маршруту ЦПКиО - Луначарского - Куйбышева - 8 Марта - Фучика - станция метро Ботаническая.
Трамвай перестанет курсировать с понедельника, 16 октября. Маршрут отменяют из-за низкого спроса среди пассажиров.
- Новая схема движения трамваев была введена из-за реконструкции Макаровского моста, движение трамваев по которому закрыто до 23 октября.
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