В Екатеринбурге запретили парковку возле Уралтрансмаша

Автомобили затрудняют въезд и выезд крупной техники с территории завода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В Екатеринбурге автомобилистам запретили останавливаться и парковаться возле ворот Уралтрансмаша, сообщили в городской администрации.

Возле здания № 6 на улице Фронтовых Бригад установят дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку и предупреждающие о том, что здесь работает эвакуатор. Такие меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения при перемещении или вывозе крупных грузов и спецтехники.

Действие знаков будет распространяться на участок перед воротами Уралтрансмаша, где сейчас автомобилисты паркуют свои личные автомобили, что затрудняет въезд и выезд крупной техники.