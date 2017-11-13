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Более тысячи екатеринбуржцев уйдут в армию этой осенью

Более тысячи екатеринбуржцев уйдут в армию этой осенью
16+
Фото: Министерство обороны РФ
Первые новобранцы уже отправились в войска.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

На совещании в правительстве Свердловской области озвучили промежуточные итоги осеннего призыва.

На сегодняшний день на районных призывных комиссиях Екатеринбурга побывало 3 525 человек, из них призвано 753 новобранца, что составляет 65% от наряда на этот призыв.

– Почти 1 600 парням предоставлена отсрочка (в основном для продолжения образования), более 700 ребят признаны ограниченно годными к военной службе, 148 направлены на дополнительное медицинское обследование, – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

  • Отмечается, что в войска уже отправились 316 молодых бойцов.
  • Они будут служить в Восточном военном округе.

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Олег Галимов, 14.11.2017, 15:53
Тэги: Новости
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