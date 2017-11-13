Более тысячи екатеринбуржцев уйдут в армию этой осенью

16+ Фото: Министерство обороны РФ

Первые новобранцы уже отправились в войска. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017 На совещании в правительстве Свердловской области озвучили промежуточные итоги осеннего призыва. На сегодняшний день на районных призывных комиссиях Екатеринбурга побывало 3 525 человек, из них призвано 753 новобранца, что составляет 65% от наряда на этот призыв. – Почти 1 600 парням предоставлена отсрочка (в основном для продолжения образования), более 700 ребят признаны ограниченно годными к военной службе, 148 направлены на дополнительное медицинское обследование, – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Отмечается, что в войска уже отправились 316 молодых бойцов.

Они будут служить в Восточном военном округе. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 14.11.2017, 15:53

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 14.11.2017, 15:53Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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