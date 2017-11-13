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Бывшая свердловская чиновница не смогла улететь в теплые страны из-за долга в полмиллиона

Бывшая свердловская чиновница не смогла улететь в теплые страны из-за долга в полмиллиона
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Ранее она была осуждена за мошенничество.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Бывшую чиновницу из сферы образования Асбеста не выпустили за границу из-за долга в 450 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ФССП, женщина занимала высокую должность в одном из государственных учреждений, а после была осуждена по статье "Мошенничество", а суд назначил ей вышеуказанный штраф.

– Погашать задолженность виновная в преступлении не торопилась,  тогда судебным приставом было вынесено постановление об ограничении права выезда должника за пределы России, – отметили в пресс-службе ФССП.

Законом должнику дается 60 дней на добровольное погашения задолженности. В противном случае, судебный пристав обращается в суд за заменой наказания более строгим.

  • Позже экс-чиновница решила поехать за границу к родственнице в экзотическую страну.
  • Только после этого она расплатилась.
  • Всю сумму штрафа она заплатила за один раз.

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Олег Галимов, 14.11.2017, 10:37
Тэги: Деньги, Новости
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