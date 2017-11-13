Бывшая свердловская чиновница не смогла улететь в теплые страны из-за долга в полмиллиона

Ранее она была осуждена за мошенничество.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Бывшую чиновницу из сферы образования Асбеста не выпустили за границу из-за долга в 450 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ФССП, женщина занимала высокую должность в одном из государственных учреждений, а после была осуждена по статье "Мошенничество", а суд назначил ей вышеуказанный штраф.

– Погашать задолженность виновная в преступлении не торопилась, тогда судебным приставом было вынесено постановление об ограничении права выезда должника за пределы России, – отметили в пресс-службе ФССП.

Законом должнику дается 60 дней на добровольное погашения задолженности. В противном случае, судебный пристав обращается в суд за заменой наказания более строгим.

Позже экс-чиновница решила поехать за границу к родственнице в экзотическую страну.

Только после этого она расплатилась.

Всю сумму штрафа она заплатила за один раз.

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