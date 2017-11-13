Чиновники Екатеринбурга думают, что через два года горожане будут получать по 56 тысяч рублей

Такие цифры были озвучены на заседании Гордумы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Сегодня на заседании Городской думы Екатеринбурга депутатам были представлены цифры Департамента экономики мэрии, согласно которым в 2017 году средняя зарплата горожан составила 45 596 рублей. С учетом инфляции в 2 %, екатеринбуржцы стали больше зарабатывать, чем в 2016 году.

При этом к концу 2020 года жители уральской столицы должны получать уже 56 000 рублей.

Также в докладе затронули тему демографии. В городе продолжается падение рождаемости, которое будет продолжаться в ближайшие годы. Основными причинами были названы демографические ямы прошлого и то, что женищины больше не торопятся рожать.

Сейчас, в среднем, жительница Екатеринбурга ждет первенца только к 30 годам.

А вот продолжительность жизни уральцев может радовать: сейчас она оценивается в 72,8 года, а к 2020 году приблизится к 74 годам.

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