Депутаты думы Екатеринбурга попросили Сергея Шойгу передать школу № 84 городу

Министру обороны РФ написали обращение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Сегодня, 14 ноября, депутаты екатеринбургской городской думы приняли решение обратиться к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Как сообщает пресс-служба думы, народных избранников не устроило, что школу № 84 в Екатеринбурге не включили в программу реконструкции и капремонта на 2016-2025 годы.

– В школе обучаются 640 человек, более половины из которых дети военнослужащих и гражданского персонала, проживающие на территории 19-го и 32-го военных городков. Земельный участок, на котором расположена школа, принадлежит Министерству обороны РФ, и муниципалитет не может направить средства на капитальный ремонт, – объяснила депутат Елена Дерягина.

В своем обращении к министру обороны РФ депутаты попросили дать поручение и взять на контроль передачу в собственность муниципального образования "город Екатеринбург" земельного участка и расположенного на его территории здания для организации образовательного процесса в школе № 84 в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, из-за состояния школы № 84 в ней было сорвано начало учебного года.

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