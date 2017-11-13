Жителю Алапаевска грозит срок за экстремистские аудиозаписи в соцсети «ВКонтакте»

По мнению следствия, он призывал к ненависти к кавказцам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Алапаевске завели уголовное дело против 19-летнего жителя, которого подозревают в разжигании ненависти к выходцам с Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следователей, в октябре-декабре 2016 года подозреваемый выкладывал на своей страничке в "ВКонтакте" аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.

– Таким образом, он создавал условия для распространения и возбуждения у людей ненависти либо вражды, а также унижения человеческого достоинства выходцев с Северного Кавказа, – подчеркнули следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.

В мае в Екатеринбурге вынесли приговор по самому громкому делу в истории интернет-экстремизма.

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