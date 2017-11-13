Корь в Екатеринбург завезли с Украины

Женщина скрывала болезнь и заразила окружающих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Стало известно, откуда завезли корь в Екатеринбург. По информации Роспотребнадзора, первый случай заболевания был зафиксирован у женщины, которая завезла болезнь с Украины, и не была привита. При этом она скрывала, что болеет.

– Непонимание серьезности ситуации со стороны заболевшей – сокрытие информации о лицах, контактировавших с ней – не позволило своевременно привить от кори контактных лиц и в результате привело к заболеванию корью одного из лиц, общавшихся с заболевшей, – добавили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Справка:

Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все, кто не ставил себе прививку

Симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах.

Прививку от кори можно поставить бесплатно в районной поликлинике.

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