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На реконструкцию ЦПКиО планируют выделить 122 миллиона рублей

На реконструкцию ЦПКиО планируют выделить 122 миллиона рублей
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Депутаты Заксобрания предлагают "экстренно заняться парком".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В 2018 году на реконструкцию парка Маяковского могут направить 122 миллиона рублей из бюджета Свердловской области. С таким предложением на заседании Заксобрания выступил депутат от КПРФ Александр Ивачев.

– Парк живет на собственные доходы, и из бюджета им деньги не выделяются, – цитирует обращение депутата к вице-губернатору Алексею Орлову "Областная газета". – Знаю, что разрабатывался проект реконструкции парка, он предполагал благоустройство основных аллей, газонов, стоит 122 миллиона рублей. Не считаете ли вы, что необходимо экстренно вернуться к этому вопросу и заложить деньги во втором чтении бюджета на то, чтобы привести парк в приличный вид?

Алексей Орлов однозначный ответ на этот запрос пока не дал, пообещав рассмотреть такой вариант.

– Пока на 2018 год принято принципиальное решение выделить средства на благоустройство Шарташского лесопарка, чтобы привести его в достойный вид к ЧМ-2018, – отметил он.

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Игорь Труш, 14.11.2017, 12:58
Тэги: Деньги, Культура
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