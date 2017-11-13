Найдена сумка преступников, которые надругались над школьницей на Уктусе

Следователи опубликовали фото этой улики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Работники следственного комитета обнаружили сумку, которой пользовались двое преступников, надругавшихся над 12-летней девочкой в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Свердловской области.

– В ходе следствия обнаружен и приобщён в качестве вещественного доказательства предмет, использовавшийся злоумышленниками при совершении преступления – хозяйственная сумка (баул) из полипропилена, – отметили следователи.

В СКР попросили звонить по телефонам 8(343)297-72-46, 8-950-197-47-37 всех, кто видел эту сумку.

– Если вы видели как 7 ноября с 17.00 до 24.00 часов двое мужчин заносили сумку в подъезд какого-либо жилого дома или выносили ее из него, а также выгружали данную сумку из автомобиля, – сообщите об этом.

Преступников в Екатеринбурге ищут 250 полицейских.

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