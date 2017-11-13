Пьяного водителя из Лесного, который насмерть сбил пенсионерку, отправили в колонию

Также в пользу родственников погибшей взыскали полмиллиона рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
Городской суд Лесного вынес приговор 36-летнему Александру Гаврилову, который в конце лета этого года насмерть сбил пенсионерку.
Авария произошла 20 августа, пьяный Гаврилов ехал за рулем Ford Focus и вылетел на встречную полосу, а затем и в кювет. В этот момент вдоль обочины шла 78-летняя пенсионерка, которую и сбил Гаврилов. От полученных травм женщина скончалась.
- Суд назначил Александру Гаврилову наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев.
- Также Гаврилову запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.
- В пользу родственников погибшей с подсудимого взыскали 500 тысяч рублей.
- Приговор не вступил в законную силу.
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