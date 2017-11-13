Родители школьников, попавших в аварию под Ярославлем, написали письмо погибшему водителю автобуса

У Сергея Блохина осталась жена и трое детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Родители екатеринбургских школьников, попавших в аварию в Ярославской области, написали письмо водителю экскурсионного автобуса Сергею Блохину, в котором выразили благодарность за спасение детей.

Письмо было направлено уполномоченному по правам детей Ярославской области. Напомним, что 40-летний Сергей Блохин скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. У него осталась жена и трое детей.

фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

– Когда мы отправляли наших детей в это путешествие, мы были уверены, что все будет хорошо и дети получат массу только положительных эмоций, так все и было до момента, когда преступная невнимательность водителя грузовика не прервала этот замечательный тур. Только благодаря действиям Сергея наши дети остались живы и получили незначительные повреждения, но какой ценой?! Ценой жизни нашего водителя...

Перед тем, как все случилось, дети в автобусе спали. “Ребята, держитесь!” – крик водителя разбудил всех и заставил сгруппироваться, в то время как Сергей принял удар на себя, хотя мог свернуть с дороги на обочину. Но тогда бы автобус мог перевернуться и сколько было бы жертв – неизвестно...

В считанные секунды Сергей принял единственное верное решение и спас жизни 44 человек! Огромное спасибо, Сергей, за ваш подвиг! Поступок этот неоценим для близких и родных спасённых детей и их руководителей.

Все родители и дети безмерно скорбят и даже, находясь за тысячи километров, мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны за спасенные жизни наших детей, – написали родители уральских школьников.