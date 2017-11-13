Школьник из Нижнего Тагила стал третьим на Всемирной олимпиаде роботов в Коста-Рике

Егор Ермаков выступал на турнире вместе с Дмитрием Зайцевым из Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

12-летний Егор Ермаков из Нижнего Тагила занял третье место на Всемирной олимпиаде роботов (World Robot Olympiad) для школьников и студентов в Коста-Рике. Как сообщает пресс-служба администрации города, он выступал на турнире вместе с Дмитрием Зайцевым из Екатеринбурга.

На соревнованиях Россию представлял 41 робототехник из 10 регионов страны. Им удалось завоевать пять золотых, одну серебряную и две бронзовых награды. Одно из третьих мест взял уралец.

– Для Егора Ермакова это уже четвертая по счету всемирная олимпиада роботов, до этого он побывал в городах Сочи, Доха, Дели. С первого класса Егор занимается в лаборатории "Робототехники" ГДДЮТ и неоднократно становился призером крупнейших робототехнических соревнований, – отметили в пресс-службе городской мэрии Нижнего Тагила.

Всемирная олимпиада роботов прошла с 10 по 12 ноября в Коста-Рике.

За медали боролись команды из 53 стран.

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