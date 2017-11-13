Наверх
Найдена сумка преступников, которые надругались над школьницей на Уктусе
20:38, сегодня
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против экс-директора МФЦ
19:53, сегодня1
Депутаты думы Екатеринбурга попросили Сергея Шойгу передать школу № 84 городу
19:27, сегодня
"Сказали выживет, а потом он умер": жена водителя, спасшего уральских детей, рассказала о последних минутах его жизни
19:17, сегодня
Наибольшую динамику роста объема вкладов ВТБ зафиксировал в Курганской области, ХМАО и ЯНАО
Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Екатеринбурге
19:15, сегодня
Школьник из Нижнего Тагила стал третьим на Всемирной олимпиаде роботов в Коста-Рике
19:04, сегодня
Бесплатно окультуриваемся: в Екатеринбурге в 9-й раз пройдет акция "Вечер музеев"
18:45, сегодня
Ежедневный комментарий: Рубль падает несмотря на рост цен на нефть
В Екатеринбурге снесут Цыганский поселок
18:14, сегодня
На водоеме у "Рамады" прохожий спас тонущего рыбака, рискуя своей жизнью
17:50, сегодня
В Свердловской области в квартире многодетной семьи обрушился потолок
17:27, сегодня
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
Жителю Алапаевска грозит срок за экстремистские аудиозаписи в соцсети "ВКонтакте"
17:16, сегодня
В Екатеринбурге привезли купюры в 200 и 2000 рублей
16:57, сегодня1
В Екатеринбурге пройдет квест по мультфильму Cartoon Network
16:38, сегодня
Обновляем зимний гардероб с выгодой! Разбираемся, как купить куртки и теплые ботинки со скидками и вернуть часть денег
Врачи скорой помощи Екатеринбурга смогут передавать кардиограммы в поликлиники прямо с вызовов
16:30, сегодня
Более тысячи екатеринбуржцев уйдут в армию этой осенью
15:53, сегодня
Возобновилось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью
15:18, сегодня
Цены на бензин в России выросли до рекордных показателей
15:04, сегодня
В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
14:47, сегодня
ВТБ предлагает предпринимателям пакет РКО за 500 руб. в месяц
14:47, сегодня
В Минобрнауки РФ опровергли, что студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
14:40, сегодня1
В России хотят запретить газ в новостройках
14:23, сегодня3
В Екатеринбурге двух народных избранников, скрывших свое имущество, не стали лишать депутатского статуса
13:51, сегодня3
В Свердловской области будут судить лже-газовиков, которые обворовывали пенсионеров
13:40, сегодня
В России сократят сроки выдачи загранпаспорта
13:20, сегодня1
На реконструкцию ЦПКиО планируют выделить 122 миллиона рублей
12:58, сегодня1
Чиновники Екатеринбурга думают, что через два года горожане будут получать по 56 тысяч рублей
12:47, сегодня3
В Свердловской области возбудили дело из-за проведения лотереи в день выборов губернатора
12:15, сегодня2
В Свердловской области грудной ребенок пострадал при взрыве бытового газа
12:05, сегодня
Свердловские расхитители могил получили пять лет на двоих
11:45, сегодня
В среднем в Екатеринбурге первого ребенка женщины рожают в 30 лет
11:36, сегодня
Пьяного водителя из Лесного, который насмерть сбил пенсионерку, отправили в колонию
10:59, сегодня
В Екатеринбурге появится один из самых крупных в России музеев наивного искусства
10:52, сегодня
Бывшая свердловская чиновница не смогла улететь в теплые страны из-за долга в полмиллиона
10:37, сегодня1
В Екатеринбурге ограбили павильон "Росденьги"
10:21, сегодня
В Екатеринбурге в здании Гуманитарного университета обустроят школу
09:57, сегодня1
Корь в Екатеринбург завезли с Украины
09:29, сегодня
Почти половина дорог Свердловской области не соответствует нормам
09:07, сегодня
Под Екатеринбургом автоледи на ВАЗе сбила мужчину
08:41, сегодня
Родители школьников, попавших в аварию под Ярославлем, написали письмо погибшему водителю автобуса
08:21, сегодня
Екатеринбург попал в число претендентов на звание столицы "Тотального диктанта"
20:41, 13.11.2017
Экс-директору завода в Екатеринбурге, похитившему 150 миллионов, дали условный срок
19:53, 13.11.20172
В Екатеринбурге зафиксированы два случая заболевания корью
19:52, 13.11.2017
Суд из-за выделенных полос между мэрией Екатеринбурга и ГИБДД состоится в четверг
19:25, 13.11.2017
Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Париже
19:12, 13.11.2017
В Екатеринбурге коммунальщики ограничат движение на двух улицах в разных районах города
19:02, 13.11.2017
Одним из министров в Свердловском правительстве может стать безработный кандидат
18:53, 13.11.2017
В Свердловской области "гряземесов" начнут штрафовать уже на этой неделе
18:50, 13.11.2017
Жительница Екатеринбурга обвинила водителя "Яндекс.Такси" в том, что он разбил два ее IPhone
18:26, 13.11.2017
«Экономил энергию, чтобы «бензин» не закончился»: Штырков подвел итоги боя с М'Пумбу
18:12, 13.11.2017
"Сима-ленд" перестал продавать новогодние пакеты со Сталиным после скандала
17:42, 13.11.2017
За организацию пыток над заключенными в Екатеринбурге осужден бывший заместитель начальника колонии
17:37, 13.11.2017

Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Екатеринбурге

Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается похолодание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 15 ноября температура воздуха в Екатеринбурге опустится до -4 градусов. Днем потеплеет до +1...+3, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, силой до 11 метров в секунду, порывы до 14 м/с. 
 
Небольшие снегопады ожидаются 16 и 17 ноября. При этом температура воздуха будет минусовой даже в дневное время: 16 ноября столбик термометра опустится до -2 градусов, 17 ноября – до -3. Ветер будет по-прежнему сильным – силой до 10 метров в секунду. 
 
В Свердловской области погода будет суровее: в ночь на 15 ноября пройдет снегопад, в горах – сильный. Днем ожидается мокрый снег, возможно налипание снега на провода и гололед на дорогах. Ночью при прояснении похолодает до -10 градусов, прогнозируется усиление ветра до 16 метров в секунду.
 
Аналогичная погода ожидается 16 ноября. Осадки сойдут на нет только 17 ноября, в этот день ожидается небольшой снег, в отдельных районах – метель. При этом ночью похолодает до -12 градусов, днем – до -6. Ветер юго-западный, до 15 метров в секунду. 
 
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.11.2017, 19:15
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Расстрел на Депутатской Слухи ДТП Строительство Новости дня Недвижимость Свердловской области В Египте разбился самолет с российскими туристами Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Приостановка полетов в Египет Голодовка в колонии Новости России Сибирская язва Культура Тест Животные Лайфхак Грипп в Екатеринбурге Психология Афиша История Екатеринбурга Криминал Ошибки врачей Женщины Семья Отключение света Уралмаш, Эльмаш Дорожные воины Парковки Искусство Взятки Необычное Война ритуальных агентств Горящие авто Интернет Корь Розыск ГИБДД Кто заработал Обрушение крыши на Калинина Студенты Интервью Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Образование Храм святой Екатерины Здоровье Военный репортаж Жизнь в городе Самолет Футбол Суд Истории 9 мая ЖКХ Свердловской области Приговор Лошагину ВУЗ Снос монастыря на Качканаре ЖКХ Баскетбол Недвижимость Мировые новости Дом-2 Авто Дороги Экономика Бизнес Новый год Ту 154 Мультимедиа Волейбол Погода Пожар Грипп Убийство в Рахмангулово Екатеринбуржцы в разных странах Новости Кризис и санкции Пусть говорят Экономия Политика Путин Медицина Развлечения Деньги Фото Секс Музыка Гололед Финансы Рейтинг Катастрофа Расстрел Красота Мистика Статистика Происшествия Высокие технологии Коллекторы Мотоциклы МЧС Убийство Ирины Вахрушевой Выставки Опрос ИГИЛ СМИ Биатлон Позитив Мужчины Крушение самолета под Ростовом Дело Пьянкова В Екатеринбурге -40 градусов Дети Скандалы История успеха Бэби-боксы Видео Конкурсы Хэллоуин-2015 Растения Ловец покемонов Скандал с Новиковым Спорт Знаменитости Смерть Отношения Религия Туризм Взрыв Личное Доска позора Производство Расписание ЗАГС Отдых Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Рецензия Самолет Минобороны упал в Якутии Горячее Хоккей ЧМ-2018 Транспорт Мода Эксклюзив Репортаж 9 мая Скорая помощь Еда Шоу-бизнес Ельцин-центр Транспортная реформа Общественный транспорт Школа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru