Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается похолодание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 15 ноября температура воздуха в Екатеринбурге опустится до -4 градусов. Днем потеплеет до +1...+3, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, силой до 11 метров в секунду, порывы до 14 м/с.

Небольшие снегопады ожидаются 16 и 17 ноября. При этом температура воздуха будет минусовой даже в дневное время: 16 ноября столбик термометра опустится до -2 градусов, 17 ноября – до -3. Ветер будет по-прежнему сильным – силой до 10 метров в секунду.

В Свердловской области погода будет суровее: в ночь на 15 ноября пройдет снегопад, в горах – сильный. Днем ожидается мокрый снег, возможно налипание снега на провода и гололед на дорогах. Ночью при прояснении похолодает до -10 градусов, прогнозируется усиление ветра до 16 метров в секунду.

Аналогичная погода ожидается 16 ноября. Осадки сойдут на нет только 17 ноября, в этот день ожидается небольшой снег, в отдельных районах – метель. При этом ночью похолодает до -12 градусов, днем – до -6. Ветер юго-западный, до 15 метров в секунду.