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«Сказали выживет, а потом он умер»: жена водителя, спасшего уральских детей, рассказала о последних минутах его жизни

"Сказали выживет, а потом он умер": жена водителя, спасшего уральских детей, рассказала о последних минутах его жизни
16+
Фото: страница Сергея Блохина в соцсети
Супруга Сергея Блохина рассказала почему ее муж решил спасти школьников ценой своей жизни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Ярославской области, где на прошлой недели произошло ДТП с автобусом, в котором ехали екатеринбургские школьники, попрощались с водителем, спасшим детей ценой своей жизни.

Напомним: вечером 8 ноября экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, который неожиданно возник перед ним на трассе в районе села Деболовское Ярославской области. Как позже прокомментировали в ГИБДД, водитель большегруза, нарушил правила, не уступив дорогу автобусу.

В тот момент перед Сергеем Блохиным встал вопрос: резко вывернуть руль и "улететь" в кювет, тем самым подвергнув опасности жизни 38 школьников и шести сопровождавших их взрослых, либо принять удар на себя. Водитель выбрал последнее.

После столкновения Сергея зажало в кабине. От удара у него раздробило кости бедра и поясницы, но даже после этого он еще пытался открыть двери автобуса, чтобы люди выбрались наружу. С места аварии водителя, как и пострадавших школьников, доставили в больницу Ростова Великого. Но спасти Сергея не удалось – он скончался в реанимации.

"Уверена, он знал, что может погибнуть"

Супруга 44-летнего Сергея Блохина Виктория уверена: муж знал, что может погибнуть, но жизни детей для него оказались дороже, чем собственная.

– Уверена, Сережа все сделал осознанно, не сомневаясь в своих действиях. Знаете, когда его просили о помощи, он никогда не говорил "Не знаю", или "Мне надо подумать". Для него всегда было только "Да", или "Нет"! Такой уж он был человек, – едва сдерживая слезы, рассказала супруга погибшего.

У Блохина было трое детей. Старшему сыну Сергея 20 лет, сейчас он служит в армии, также у мужчины остались 15-летний сын и 9-летняя дочь. И хотя все трое детей от разных браков, по словам Виктории, ее муж их очень любил.

– Знаете, у Сережи есть племянник, сын его брата. Так вот, он всегда относился к нему как к собственному ребенку. Если мы куда-то ехали с семьей, он всегда его брал с собой, кто не знал, даже думали, что это еще один его сын, – отметила Виктория.

При этом мужчина был настоящим профессионалом своего дела.  Водительский стаж Сергея Блохина – 25 лет. Коренной ярославец проработал шофером всю жизнь. По словам его жены, на личной легковушке он демонстрировал настоящие чудеса вождения.

– Знали бы вы, что он делал на своей машине. Он настолько хорошо чувствовал автомобиль, что люди рты отрывали. Машины у него буквально "гнулись" – настолько он легко мог запарковаться в тесном месте. Никто так не мог, – немного успокоившись, вспоминает женщина.

"Давали оптимистичные прогнозы"

Чтобы спасти жизнь Блохину после ДТП, в ростовскую больницу доставили на вертолете ведущих ярославских врачей. И сначала, по словам Виктории, они давали оптимистичные прогнозы.

– Когда я приехала в больницу, Сергея оперировали. После я спросила у врачей, как все прошло. Мне сказали, что он будет жить, – рассказывает вдова.

В последний раз жена увидела мужа у больничного лифта. Тогда он еще был жив.

– На лифте его спускали из операционной в реанимационное отделение. Мне сказали, что к нему можно будет подойти. Помню, я взяла его за руку, а потом его увезли. Через несколько минут мне сообщили, что он умер, – говорит Виктория и снова начинает плакать.

"Спасибо, что не забываете Сережу"

Несмотря на рухнувшее на нее горе, Викторию тронуло письмо родителей екатеринбургских школьников, написавших прощальное письмо с благодарностью ее мужу.

– Письмо я не читала. Сейчас я просто не могу это сделать, но обязательно прочитаю его позже. Мне приятно. Спасибо всем, что не забываете Сережу, – поблагодарила женщина.

Также Виктория Блохина рассказала корреспонденту НАШЕЙ, что Свердловское и Ярославское правительство оказало ей материальную помощь и помогло с организацией похорон.

У вдовы нет претензий к врачам, которые боролись за жизнь ее мужа. Как и следователи, виновным в его гибели она считает водителя грузовика HOWO, не уступившего дорогу автобусу.

– Ему было плевать и на жизнь моего мужа, и на жизни детей, – уверена Блохина.

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Евгений Стоянов, 14.11.2017, 19:17
Тэги: ДТП, Дети, Происшествия
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Горожанин14 ноября 2017, 23:02
Вечная память и соболезнования семье. Не перевелись на Руси настоящие мужчины. Пусть будет земля ему пухом. Столько жизней спас!
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