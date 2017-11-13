Свердловские расхитители могил получили пять лет на двоих

16+ Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Суд учел их цинизм и неуважение норм морали. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017 Сухоложский городской суд вынес приговор Александру Зайцеву и Максиму Мартышкину, которые осенью этого года воровали ограждения могил на кладбище. фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Доказано, что 5 сентября напарники украли бронзовые ограждения на Сухоложском кладбище и нанесли ущерб на 50 тысяч рублей. При этом за месяц до этого Мартышкин уже совершал аналогичное преступление и похищал бронзовые могильные изделия с этой же самой могилы. – Сотрудниками уголовного розыска преступление было раскрыто, похищенное возвращено потерпевшему и установлено им обратно, – отметили в областной прокуратуре. За повторную кражу Мартышкину назначили 3 года колонии строгого режима, Зайцеву – 2 года общего.

При вынесении приговора был учтен особый цинизм совершения преступления, неуважение к нормам морали и нравственности.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Добавим, что аналогичное преступление было совершено в 2016 году в Каменске-Уральском. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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