В Екатеринбурге двух народных избранников, скрывших свое имущество, не стали лишать депутатского статуса

Один из депутатов, ранее работавший в ФСБ, заявил, что просто забыл о существовании у него квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В ходе заседания екатеринбургской городской думы, прошедшего 14 ноября, на повестке оказался вопрос о лишении мандатов депутатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина. Лишить их депутатского статуса потребовала прокуратура, которая нашла существенные нарушения в декларациях о доходах.

В частности депутат Смирнов не указал квартиру и гараж, находящиеся в его собственности. По мнению прокуратуры, он специально скрывал эту недвижимость.

Сам же Владимир Смирнов заявил, что он просто забыл об их существовании, так как эти квартиры были у него в залоге.

Коллеги Владимира Смирнова поддержали парламентария, заявив, что не готовы лишать его полномочий.

– Комиссия пришла к выводу не лишать его депутатского статуса. Умысла у Смирнова не было, им лишь были допущены определенные ошибки. Проект решения необходимо доработать и рассмотреть его на следующем заседании, – заявил зампредседателя городской думы Виктор Тестов.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте гордумы, с 2003 по 2008 годы Смирнов служил в УФСБ России по Свердловской области, где занимался борьбой с коррупцией. Сейчас он является учредителем рынка "Омега" и ТРЦ "ЭкоМолл Гранат".

Фото: Екатеринбургская городска дума.

Депутат Михаил Гаранин, к декларации которого у надзорного ведомства также есть вопросы, на сегодняшнее заседание не явился.

Отметим, что присутствовавшие на заседании представители областной прокуратуры заявили, что если депутаты не будут лишены полномочий, то ведомство намерено обратиться в суд.

В итоге гордума большинством голосов приняла решение отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания.

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