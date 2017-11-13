В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика

Школьник пропал в воскресенье в Пионерском поселке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Екатеринбурге объявили в розыск 11-летнего Павла Путилова. Мальчик ушел из дома на переулке Парковом в 14.00 в минувшее воскресенье. После этого он не выходил на связь.

– На розыск мальчика ор­иентирован личный со­став екатеринбургской полиции, организованы все необходимые мероприятия для установления местонахождения ребенка, а также возвращения его родителям, – рассказали в городском МВД.

Приметы Павла: рост 152-153 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые короткие, глаза серые.

Был одет в оранжевый пуховик с синими вставками, черную шапку с серой полоской, темно-синие брюки, ботинки черные на шнурках.

Если Вы располагаете информацией о место­нахождении Павла, позвоните в отдел полиции №3 по телефонам: 369-98-98 , 356-42-03, или дежурную часть УМВД по Екатеринбургу 294-14-94 или "02".

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