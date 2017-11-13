В Екатеринбурге появится новый уникальный музей с наивным искусством

Основу экспозиции составит коллекция мэра города Евгения Ройзмана.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
В субботу, 18 ноября, в Екатеринбурге откроют музей наивного искусства. Как рассказали "Нашей Газете" представители музея, первым проектом площадки станет выставка "Ангелы и другие жители Земли". Кроме картин здесь будут представлены и народные иконы из собрания музея "Невьянская икона".
Новый музей будет работать в здании на Розы Люксембург, 18. Еще в мае 2015 года мэр города Евгений Ройзман открыл выставку из собственного крупнейшего собрания "наива" в России. На протяжении 25 лет он покупал и получал в дар лучшие образцы наивного искусства, а позже подарил их ЕМИИ.
Дата открытия музея выбрана не просто так: 18 ноября пройдет исторический день рождения Екатеринбурга. К нему и приурочено мероприятие.
Первая выставка получила название "Ангелы и другие жители Земли". В ней будут и работы мировой величины: так, картины Нины Варфоломеевой и Альберта Коровкина, представленные в музее, входят в коллекцию "Всемирной энциклопедии наивного искусства".
На выставке будет представлено более 150 произведений, среди которых особое место занимает народная икона из музея "Невьянской иконы".
- Торжественное открытие состоится в 17.00. В рамках проведения городской акции "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев — 2017" с 18.00 до 22.00 вход для посетителей будет бесплатным, билет нужно распечатать с официального сайта акции.
- Стоимость билетов в другие дни будет следующей: полный – 150 рублей, льготный (пенсионеры, школьники) – 50 рублей.