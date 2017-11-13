В Екатеринбурге появится новый уникальный музей с наивным искусством

Основу экспозиции составит коллекция мэра города Евгения Ройзмана.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В субботу, 18 ноября, в Екатеринбурге откроют музей наивного искусства. Как рассказали "Нашей Газете" представители музея, первым проектом площадки станет выставка "Ангелы и другие жители Земли". Кроме картин здесь будут представлены и народные иконы из собрания музея "Невьянская икона".

Новый музей будет работать в здании на Розы Люксембург, 18. Еще в мае 2015 года мэр города Евгений Ройзман открыл выставку из собственного крупнейшего собрания "наива" в России. На протяжении 25 лет он покупал и получал в дар лучшие образцы наивного искусства, а позже подарил их ЕМИИ.

Дата открытия музея выбрана не просто так: 18 ноября пройдет исторический день рождения Екатеринбурга. К нему и приурочено мероприятие.

Первая выставка получила название "Ангелы и другие жители Земли". В ней будут и работы мировой величины: так, картины Нины Варфоломеевой и Альберта Коровкина, представленные в музее, входят в коллекцию "Всемирной энциклопедии наивного искусства".