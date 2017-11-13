В Екатеринбурге привезли купюры в 200 и 2000 рублей

В широком обороте на Урале они появятся лишь весной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Сегодня в Екатеринбурге представили новые купюры в 200 и 2000 рублей. Пока в широком обороте их запустили лишь в тех городах, что на них изображены – Владивосток и Севастополь.

В Екатеринбурге они появятся лишь к декабрю, но практика ЦБ РФ показывает, что привычными они станут для всех лишь весной.

На сегодняшний день неизвестно, будут ли банкоматы выдавать их, так как терминалы могут держать лишь купюры четырех номиналов. Однако принимать такие купюры банкоматы точно будут.

Напомним, что Екатеринбург также претендовал на попадание своих достопримечательностей на новые купюры, но вылетел по ходу зрительского голосования.

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