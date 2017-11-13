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В Екатеринбурге привезли купюры в 200 и 2000 рублей

В Екатеринбурге привезли купюры в 200 и 2000 рублей
16+
Фото: ЦБ РФ
В широком обороте на Урале они появятся лишь весной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Сегодня в Екатеринбурге представили новые купюры в 200 и 2000 рублей. Пока в широком обороте их запустили лишь в тех городах, что на них изображены – Владивосток и Севастополь.

В Екатеринбурге они появятся лишь к декабрю, но практика ЦБ РФ показывает, что привычными они станут для всех лишь весной.

На сегодняшний день неизвестно, будут ли банкоматы выдавать их, так как терминалы могут держать лишь купюры четырех номиналов. Однако принимать такие купюры банкоматы точно будут.

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Олег Галимов, 14.11.2017, 16:57
Тэги: Деньги, Новости
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Горожанин14 ноября 2017, 16:59
теперь ждем прихода инфляции
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