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В Екатеринбурге снесут Цыганский поселок

В Екатеринбурге снесут Цыганский поселок
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На его месте появятся жилые высотки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Екатеринбурге сегодня, 14 ноября, прошли общественные слушания по застройке Цыганского поселка. Участники слушаний проголосовали за снос частного сектора, сообщает Ura.ru.
 
Компания "Земельный ресурс" снесет старые дома и построит многоэтажные между улицами Московской, Амундсена и Расковой. Площадь стройки составит 180 тысяч квадратных метров, а новые высотки вместят  6 тысяч человек. Кроме жилых домов, будут построены три детсада на 350 мест, школа на 1100 мест и торговый центр. Пересекать квартал будет пешеходный бульвар. 
 
За проект проголосовали 130 человек, против - 11, еще 19 воздержались. Дворы будут свободны от автомобилей - для их владельцев построят наземные и надземные парковки на 2250 мест. Снос домов будет поэтапным, закончить строительство планируется к 2025 году. 
 
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Маша Шмурыгина, 14.11.2017, 18:14
Тэги: Строительство
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