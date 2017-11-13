На водоеме у «Рамады» прохожий спас тонущего рыбака, рискуя своей жизнью

Мужчину хотят представить к награде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

На водоеме у "Рамады" сегодня днем чуть не утонул рыбак, который вышел на еще тонкий лед. Жизнь ему спасли прохожие, сообщили "Нашей Газете" в областном МЧС.

Как оказалось, рыбак провалился под лед, к нему по льду прополз молодой мужчина, чтобы передать ему веревку, пишет е1.

– Рыбак ее на кисти зацепил, но она слетела. Стали снова кидать, а у него силы кончались. Тогда все тот же парень разделся по пояс, обвязал себя веревкой и пошел к рыбаку, ломая лед. Схватил за шкирку, а мы стали тянуть за веревку. В конце концов рыбак и парень оказались на берегу, – рассказал порталу очевидец Антон.

На помощь пришли инспекторы ГИБДД, которые вызвали по рации скорую и спасателей МЧС, перекрыли дорогу, включили сирену и по встречке довезли рыбака до гостиницы, чтобы он в тепле ждал скорую.

В МЧС рассказали, что спасший рыбака работает в отеле "Рамада".

– Мужчина провалился под лед примерно в 30 метрах от берега. На место были вызваны спасатели Уральского регионально-спасательного отряда, которые прибыли на место в течение 5 минут. Но к этому времени рыбака уже вытащил работник гостиницы "Рамада". У спасенного мужчины было сильное переохлаждение, так как он больше 10 минут был в холодной воде. Если бы его не вытащили, то он бы очень быстро ушел под воду. Спасатели оказали мужчине первую помощь и передали медикам. Также пострадал и сам парень, спасший его, – рассказали в спасательном отряде МЧС.

Как уточнили в пресс-службе, прохожий рисковал жизнью, спасая рыбака. Сейчас они готовят документы, чтобы представить его к награждению.

Информация о состоянии потерпевшего уточняется.

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