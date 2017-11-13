На водоеме у «Рамады» прохожий спас тонущего рыбака, рискуя своей жизнью

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
– Рыбак ее на кисти зацепил, но она слетела. Стали снова кидать, а у него силы кончались. Тогда все тот же парень разделся по пояс, обвязал себя веревкой и пошел к рыбаку, ломая лед. Схватил за шкирку, а мы стали тянуть за веревку. В конце концов рыбак и парень оказались на берегу, – рассказал порталу очевидец Антон.
– Мужчина провалился под лед примерно в 30 метрах от берега. На место были вызваны спасатели Уральского регионально-спасательного отряда, которые прибыли на место в течение 5 минут. Но к этому времени рыбака уже вытащил работник гостиницы "Рамада". У спасенного мужчины было сильное переохлаждение, так как он больше 10 минут был в холодной воде. Если бы его не вытащили, то он бы очень быстро ушел под воду. Спасатели оказали мужчине первую помощь и передали медикам. Также пострадал и сам парень, спасший его, – рассказали в спасательном отряде МЧС.
- Как уточнили в пресс-службе, прохожий рисковал жизнью, спасая рыбака. Сейчас они готовят документы, чтобы представить его к награждению.
- Информация о состоянии потерпевшего уточняется.
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