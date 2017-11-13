В Екатеринбурге в здании Гуманитарного университета обустроят школу

Ранее вуз лишили государственной аккредитации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Екатеринбурге здание на Комсомольской, 63, в котором раньше располагался Гуманитарный институт, переделают под школу. Об этом в эфире "41 канала" заявил глава городского департамента по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко.

– Мы выходим на проекты двух школ по капитальному ремонту. Во-первых, на Комсомольской, 63, где раньше был Гуманитарный институт. Мы расстались с арендатором, который занимал это здание длительное время. Но здание требует ремонта и перепланировки, – сказал Дударенко.

Чиновник также отметил, что, скорее всего, здание на Комсомольской займет школа № 134.

Напомним, что в 2016 году Гуманитарный институт лишили государственной аккредитации, а после вузу запретили набирать новых студентов.

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