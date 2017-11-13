В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против экс-директора МФЦ

Женщина выдала себе премии на полмиллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора областного многофункционального центра, сообщили в областной прокуратуре.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что женщина, работая на должности директора МФЦ в 2016 году, включила свою фамилию в приказы о выплате премии по результатам работы за разные периоды года и в приказ о денежном поощрении по итогам года.

В прокуратуре отметили, что зарплата директора МФЦ состоит из оклада и компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых устанавливает минэкономики области с учетом эффективности работы.

– В целом, бывший директор регионального МФЦ незаконно получила по всем вышеуказанным приказам денежные средства в размере свыше 574 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.