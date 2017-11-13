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В среднем в Екатеринбурге первого ребенка женщины рожают в 30 лет

В среднем в Екатеринбурге первого ребенка женщины рожают в 30 лет
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ожидается, что к 2020 году число пенсионеров по отношению к остальному населению города составит 24 %.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

На заседании екатеринбургской думы, прошедшем во вторник 14 ноября, начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин назвал средний возраст, когда екатеринбурженки заводят первого ребенка. По его словам преимущественно это происходит в 30-летнем возрасте.
 
В связи с этим в городе наблюдается тенденция старения населения. Сейчас процент людей пенсионного возраста в Екатеринбурге равен 22 %, а к 2020 году этот процент увеличится до 24 %. 

– К концу 2017 года количество мигрантов, приехавших в Екатеринбург, составит порядка 8 тысяч человек, – добавил Прядеин. 

  • Статистику Алексей Прядеин озвучил в рамках доклада по проекту "О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов".

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Евгений Стоянов, 14.11.2017, 11:36
Тэги: Жизнь в городе
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