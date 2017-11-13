В Свердловской области будут судить лже-газовиков, которые обворовывали пенсионеров

Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Свердловской области перед судом предстанет банда лжегазовиков: Вячеслав О., Александр У. и Татьяна Ш. Они обвиняются по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой", сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, с января по февраль 2017 года обвиняемые приходили домой к пожилым людям, представлялись газовиками и предлагали платно установить сигнализаторы загазованности. Когда пенсионеры соглашались, лже-газовики делали вид, что выполняют свою работу, хотя фактически никаких приборов в квартирах не устанавливали.

Жертвами банды стали 19 пенсионеров в Свердловской области и Пермском крае. В прокуратуре отмечают, что Александр У. был судим за мошенничество, совершенное аналогичным способом.

– Вычислили и задержали трех подозреваемых в мошенничестве граждан в ходе спецоперации сотрудники полиции на территории города Красноуфимска 9 февраля 2017 года. В этот населенный пункт подозреваемые прибыли на арендованном автомобиле Hundai с госномерами московской области для совершения очередного преступления, –рассказал официальный представитель областного управления МВД Валерия Горелых. – В 2016 году они на Урале продавали населению фильтры для воды, но бизнес не удался, тогда они объединились и придумали план, как заработать деньги без особых проблем. Их жертвами, как правило, становились пожилые люди от 65 до 90 лет.

Уголовное дело направлено в суд, его фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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