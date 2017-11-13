В Свердловской области в квартире многодетной семьи обрушился потолок

К делу подключилась прокуратура.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Артемовском в квартире, где проживает многодетная семья, рухнул потолок. Теперь комната, где произошло обрушение, стала нежилой, сообщают Вести-Екатеринбург.

Частичное обрушение потолка произошло в детской. По словам матери детей Натальи, в комнате играла ее младшая дочь. Наталья позвала ее, девочка вышла и сразу же рухнули куски штукатурки. Сейчас семья с пятью детьми вынуждена жить в одной комнате.

Несколько лет кровля дома протекала, воду собирали в ведра и тазики, которые стояли на чердаке. Управляющая компания ремонтом крыши не занималась. После инцидента дом проверила прокуратура и нашла множество нарушений.

В управляющей компании отказываются заниматься домом, так как здание перешло другой УК. Однако и ее представители заявляют, что ремонтировать дом не могут: процесс перехода здания в ведение другой компании не завершен.

Если до 1 декабря не будет проведен ремонт, прокуратура обратится в суд.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!