В Свердловской области возбудили дело из-за проведения лотереи в день выборов губернатора

Заявителем выступил екатеринбургский юрист "Фонда борьбы с коррупцией".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В Верхней Пышме возбудили административное дело в связи с проведением лотереи прямо на выборах губернатора Свердловской области . Об этом в своем блоге сообщил руководитель юридической службы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов.

Судя по опубликованному документу, это было сделано еще 13 октября в Верхней Пышме майором Павлом Коростелевым, заявителем выступил екатеринбургский юрист ФБК Александр Помазуев. Дело возбуждено по статье "Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании лотерей и других основанных на риске игр".

Как сказано в блоге Ивана Жданова, Александр Помазуев обратился с жалобами во множество инстанций, однако ему отвечали, что никаких лотерей, связанных с выборами, не проводилось.

В итоге только в Верхней Пышме по жалобе адвоката было возбуждено дело.

– Без всяких шуток хочется рассказать вам, что живет в Верхней Пышме один честный майор, и зовут его Павел Коростелев. Он просто прочитал норму закона. Посмотрел, что происходило на избирательных участках. Он наверняка, как и все жители Свердловской области, видел, что лотерея проводилась прямо на избирательных участках, и говорить, что нарушений закона не было, может только Чуров. Надеюсь, честный майор Павел Коростелев и доведет дело до конца и накажет всех виновных в нарушениях лиц, – отмечает Жданов в своей публикации.

Максимальное наказание для юридических лиц по этой статье — штраф 50 тысяч рублей.

В единый день голосования, 10 сентября, в Свердловской области проходило мероприятие, официально называвшееся "Фестиваль "Уральские Самоцветы". Было разыграно 15 квартир, 130 автомобилей, более 700 тысяч других подарков. Формально розыгрыш подарков не был связан с выборами и не считался лотереей, но по сути там были билеты.

Организовывала лотерею Уральская торгово-промышленная палата, которая дистанцировалась от выборов, но призы можно было получить только по флаеру, который выдавали на избирательных участках.

Одного из победителей, выигравшего квартиру, наградили еще накануне дня розыгрыша.

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