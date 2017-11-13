Возобновилось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью

Время полета составит около часа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
В аэропорту "Кольцово" возобновились регулярные рейсы в Пермь. По сообщению пресс-службы воздушной гавани, вылеты будут производится по понедельникам и пятницам в 21.40 и 15.15 из Екатеринбурга. Из Перми самолеты будут вылетать в 19.30 и 13.15.
Перевозкой пассажиров займется авиакомпания "Комиавиатранс" на самолётах Л-410.
– Авиаперелет между столицами соседних регионов является отличной альтернативой наземному транспорту за счет сокращения времени на дорогу, – отметили в пресс-службе аэропорта.
- Напомним, что аэропорт "Кольцово" уже перешел на зимнее расписание.
- Теперь из Екатеринбурга можно прямым рейсом улететь в Пардубице, остров Фукуок и Шарджу.
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