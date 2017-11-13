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Возобновилось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью

Возобновилось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью
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Фото: Архив НАШЕЙ
Время полета составит около часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

В аэропорту "Кольцово" возобновились регулярные рейсы в Пермь. По сообщению пресс-службы воздушной гавани, вылеты будут производится по понедельникам и пятницам в 21.40 и 15.15 из Екатеринбурга. Из Перми самолеты будут вылетать в 19.30 и 13.15.

Перевозкой пассажиров займется авиакомпания "Комиавиатранс" на самолётах Л-410.

– Авиаперелет между столицами соседних регионов является отличной альтернативой наземному транспорту за счет сокращения времени на дорогу, – отметили в пресс-службе аэропорта.

  • Напомним, что аэропорт "Кольцово" уже перешел на зимнее расписание.
  • Теперь из Екатеринбурга можно прямым рейсом улететь в Пардубице, остров Фукуок и Шарджу. 

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Олег Галимов, 14.11.2017, 15:18
Тэги: Отдых, Новости
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