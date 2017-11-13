Врачи скорой помощи Екатеринбурга смогут передавать кардиограммы в поликлиники прямо с вызовов

Им выдадут специальные электрокардиографы с сим-картами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут новымы электрокардиографами, которые с помощью сим-карт с места вызова передают кардиограмму специалисту в поликлинике, сообщили в городском Управлении здравоохранения.

Благодаря сим-картам работники бригад скорой помощи могут во время визита к пациенту сделать электрокардиограмму и передать результаты дистанционно профильному специалисту для оперативной расшифровки данных. Также находящиеся на вызове медработники пользуются электронными "медицинскими книжками", которые представляют собой планшеты с доступом в интернет, куда врачи вносят в данные больного.

– Это уже не первый наш опыт сотрудничества со станцией скорой медицинской помощи имени Капиноса. Ранее мы оборудовали сим-картами автомобили выездных бригад. Диспетчеры медслужбы могут в режиме реального времени отслеживать местонахождение машин скорой помощи и оперативно отправлять к пациенту ближайшую из них, – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Попов.

Согласно новому Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной медпомощи, данные необходимо передавать через электрокардиограф, используя в приборе сим-карту.

– В октябре месяце текущего года станция скорой помощи получила на "обкатку" несколько таких приборов. Результаты показали, что врачам удобно снимать и с места передавать данные электрокардиограммы через интернет, что позволяет мобильно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания у пациентов. В ближайшем будущем мы планируем увеличить охват бригад и оснастить не только общепрофильные, но и педиатрические современными электрокардиографами, – уточнил замглавврача станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Алексей Николаев.

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