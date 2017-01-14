«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях

Так учредитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова отреагировала на хамские комментарии по поводу новой маршрутной сети в столице Урала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

Учредитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова решила закрыть на неопределенный срок свою страницу в социальной сети Facebook после оскорбительных и хамских комментариев в свой адрес из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга. Об этом она заявила сегодня, 15 января.

Хамство в комментариях

По словам Бузуновой, она считает ненормальной ту реакцию пользователей социальной сети, которая последовала после появления информации об изменениях в маршрутной сети Екатеринбурга с 1 июля 2017 года. Екатеринбуржцы перешли на личности в комментариях под постами Ларисы Бузуновой, переходя на мат и откровенное хамство:

– Вы собираетесь мне отвечать? Я три раза задала вопрос! Понятно, ТП и есть ТП. Это диагноз.

– С...ка, тебе никакие кудри скоро не помогут, тебя начнут бить.

– Даже здороваться не хочу. Каким местом и о чем вы думали, когда затевали свою транспортную авантюру?? Если сами на личных авто рассекаете, это не значит, что те, кто их не имеет - не люди! Американец их научил, подумать только! Вот прямо один раз в маршрутке прокатился и сразу понял - КАК НАМ НАГАДИТЬ! Ну с ним-то все ясно - американцы наши враги по жизни. А вы-то??

– Прочитала новость об отмене всех маршрутов. Будь проклята. Хотя бы почувствуй на минуту нашу боль, на какие муки ты нас обрекаешь.

– Вы должны гарантировать реформу собственным благополучием!

Закрытие страницы

Лариса Бузунова поясняет, что не хочет, чтобы неадекватная реакция публики отражалась на ее жизни, и поэтому решила удалить свою страницу на неопределенный срок

– Прошу Вас больше не писать мне сюда, не упоминать в своих комментариях, комментарии не читаю и не отвечаю. Завтра выйдет последний пост с ответами на пару мифов о новой схеме и удаляюсь на неопределенный срок. Всем спасибо, – такими словами завершается ее сегодняшний пост.