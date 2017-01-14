Наверх
«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях
13:08, сегодня
Ссоры с соседом и алкоголь довели екатеринбуржца до лжетерроризма
12:31, сегодня
В Екатеринбурге ФСБ задержала основателя клуба «Храбр», воспитанники которого участвовали в разборке на Депутатской
12:06, сегодня
«Ты теперь настоящая легенда!»: екатеринбуржец Сергей Карякин стал обладателем «Золотого бедуина» в ралли «Дакар»
10:54, сегодня
Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»
10:00, сегодня
Нападение на свердловский химзавод по производству взрывчатки не связано с терроризмом
18:13, 14.01.2017
Ученые: кровяное давление матери влияет на пол будущего ребенка
17:32, 14.01.20172
В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его
16:55, 14.01.20175
Молодой водитель задавил пешехода в Нижнем Тагиле
16:26, 14.01.2017
Старый Новый год в Екатеринбурге: как горожане встретили праздник
15:57, 14.01.2017
Родные тагильчанки Дарьи Зембицкой и подозреваемого в ее убийстве экс-мужа начали бороться за их детей
14:17, 14.01.20173
Нападение на свердловский химзавод: что производило предприятие и чем могло привлечь налетчиков
13:42, 14.01.2017
Заводные BOGACHI, элегантные барабанщики и лиричный «Калинов мост»: ради чего стоило сходить на «Старый новый рок 2017»
13:03, 14.01.2017
В Свердловской области крупную торговую сеть поймали на продаже спиртосодержащей жидкости
12:30, 14.01.20172
Россельхознадзор: в России подделывают четверть продуктов
12:13, 14.01.20173
Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки
10:40, 14.01.20172
В столице Урала пройдут большие военные сборы
21:08, 13.01.2017
Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность
20:29, 13.01.20171
В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой
19:56, 13.01.2017
К чему приводит ревность: в Полевском муж зарезал мать двоих детей
19:44, 13.01.20173
В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц
19:34, 13.01.20171
«Хоть сама не верю я в эти суеверия!» Тест от «Нашей Газеты» – насколько вы суеверный человек?
19:30, 13.01.20171
Полицейские Верхней Салды задержали квартирного вора
19:09, 13.01.2017
Минздрав предупредил свердловчан о грядущей эпидемии гонконгского гриппа
19:05, 13.01.2017
Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры
18:48, 13.01.2017
Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
18:25, 13.01.20172
И ни девушки, ни авто: в Каменске-Уральском судебный пристав после флирта забрала арестованную машину
18:00, 13.01.20172
В Екатеринбурге третьеклассника нашли повешенным
17:50, 13.01.20171
Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков
17:30, 13.01.2017
В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными
17:26, 13.01.20173
«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской
16:44, 13.01.2017
Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»
15:40, 13.01.2017
Насколько цена поездки в Екатеринбурге ниже, чем в Европе, и выше, чем на Дальнем Востоке
15:20, 13.01.20173
Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы
14:36, 13.01.2017
Эксперты установили причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой
14:28, 13.01.2017
Призовой фонд – два миллиона рублей: в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России – 2017»
14:00, 13.01.2017
Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда
13:55, 13.01.20174
На свердловской трассе спасли четырех замерзающих мужчин
13:35, 13.01.2017
На ЕКАД автобус с пассажирами протаранил легковушку, водитель серьезно пострадал
13:35, 13.01.2017
Полицейских пришлось откачивать: разлагающийся труп мужчины отравлял жильцов общежития в Екатеринбурге
13:31, 13.01.20171
Публичные сожжения, пытки и замурованные крестьяне: 5 мест в Екатеринбурге с жуткой историей
13:09, 13.01.2017
Родные назвали день прощания с трагически погибшей тагильчанкой Дарьей Зембицкой
11:50, 13.01.2017
Доктора Лизу опознали среди погибших в авиакатастрофе Ту-154
11:26, 13.01.2017
Общественный транспорт в Екатеринбурге подорожает с 1 февраля
11:10, 13.01.20172
После запрета на проезд по Окружной дорожные рабочие всю ночь чистили улицу от снега
11:00, 13.01.2017
«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»
10:06, 13.01.2017
Глобальное потепление: Екатеринбург ждут выходные без морозов и снега
09:16, 13.01.2017
Выходные в Екатеринбурге с 14 по 15 января: велосипедная гонка, «Черный квадрат» по-новому и библиотека «Об этом»
09:00, 13.01.2017
Дело о пятнице 13-м: почему она считается несчастливым днем
08:45, 13.01.20172
В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС
08:32, 13.01.2017
На Уралмаше из дома ушел 16-летний подросток, не взяв с собой даже мобильного телефона
08:08, 13.01.20171

«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях

«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях
16+
Фото: Лариса Бузунова/Facebook.com
Так учредитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова отреагировала на хамские комментарии по поводу новой маршрутной сети в столице Урала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

Учредитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова решила закрыть на неопределенный срок свою страницу в социальной сети Facebook после оскорбительных и хамских комментариев в свой адрес из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга. Об этом она заявила сегодня, 15 января.

Хамство в комментариях

По словам Бузуновой, она считает ненормальной ту реакцию пользователей социальной сети, которая последовала после появления информации об изменениях в маршрутной сети Екатеринбурга с 1 июля 2017 года. Екатеринбуржцы перешли на личности в комментариях под постами Ларисы Бузуновой, переходя на мат и откровенное хамство:

– Вы собираетесь мне отвечать? Я три раза задала вопрос! Понятно, ТП и есть ТП. Это диагноз.
– С...ка, тебе никакие кудри скоро не помогут, тебя начнут бить.
– Даже здороваться не хочу. Каким местом и о чем вы думали, когда затевали свою транспортную авантюру?? Если сами на личных авто рассекаете, это не значит, что те, кто их не имеет - не люди! Американец их научил, подумать только! Вот прямо один раз в маршрутке прокатился и сразу понял - КАК НАМ НАГАДИТЬ! Ну с ним-то все ясно - американцы наши враги по жизни. А вы-то??
– Прочитала новость об отмене всех маршрутов. Будь проклята. Хотя бы почувствуй на минуту нашу боль, на какие муки ты нас обрекаешь.
– Вы должны гарантировать реформу собственным благополучием!

Закрытие страницы

Лариса Бузунова поясняет, что не хочет, чтобы неадекватная реакция публики отражалась на ее жизни, и поэтому решила удалить свою страницу на неопределенный срок

– Прошу Вас больше не писать мне сюда, не упоминать в своих комментариях, комментарии не читаю и не отвечаю. Завтра выйдет последний пост с ответами на пару мифов о новой схеме и удаляюсь на неопределенный срок. Всем спасибо, – такими словами завершается ее сегодняшний пост.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Дмитрий Шевалдин, 15.01.2017, 13:08
Тэги: Общественный транспорт, Скандалы, Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Взятки Голодовка в колонии Ельцин-центр Растения Бизнес Футбол Недвижимость Катастрофа Интернет ЖКХ Политика Знаменитости Религия Высокие технологии Производство Мужчины Военный репортаж В Екатеринбурге -40 градусов Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Авто Деньги Кто заработал ВУЗ ГИБДД В Египте разбился самолет с российскими туристами Приостановка полетов в Египет Горячее Скорая помощь Доска позора Горящие авто Хэллоуин-2015 Эксклюзив Обрушение крыши на Калинина Рецензия Экономика Секс Интервью Криминал Туризм Пожар Происшествия Мультимедиа Дом-2 Суд Отключение света Уралмаш, Эльмаш Взрыв Снос монастыря на Качканаре Рейтинг Искусство Отдых Конкурсы Спорт Новости Образование Семья Репортаж Путин Слухи Приговор Лошагину Шоу-бизнес Музыка Мотоциклы История Екатеринбурга Животные Красота Общественный транспорт Выставки Кризис и санкции Бэби-боксы Новости дня Сибирская язва Розыск Опрос Здоровье Женщины Баскетбол Самолет Дети Видео Хоккей Культура Статистика Скандал с Новиковым Транспорт Погода Фото Строительство Корь Жизнь в городе Храм святой Екатерины Необычное Ту 154 Расписание Развлечения Афиша Самолет Минобороны упал в Якутии Экономия Дело Пьянкова Отношения Биатлон Личное Студенты Мода МЧС Дороги СМИ Война ритуальных агентств Психология Ошибки врачей Смерть ЗАГС Парковки Мировые новости Лайфхак ДТП Школа Скандалы Новый год Медицина ЧМ-2018 Тест Пусть говорят Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Убийство в Рахмангулово Новости России Крушение самолета под Ростовом Грипп Гололед Расстрел на Депутатской Грипп в Екатеринбурге Позитив Коллекторы Еда Мистика Ловец покемонов История успеха Дорожные воины ИГИЛ Волейбол Расстрел Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru