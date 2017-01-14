В начале недели синоптики предупреждают о гололеде на дорогах в Екатеринбурге и Свердловской области

Погода с 16 по 18 января в уральском регионе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

В Екатеринбурге и Свердловской области с понедельника, 16 января, установится устойчивая и относительно теплая погода. На дорогах в первый день недели будет гололед.

Погода в уральском регионе

По информации свердловского Гидрометцентра, мороз, установившийся в начале этой недели, отступил. Начало следующей неделя будет относительно теплой.

– Установившаяся погода с повышенным на 3-5° температурным фоном, малым количеством осадков, преобладанием слабого ветра удержится в выходные дни 14-15 января и сохранится на следующей неделе (16-19 января), – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Однако в первый день начала недели на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области будет гололедица в виде снежного наката.

Температура воздуха в Екатеринбурге и Свердловской области

В целом дневная температура по Свердловской области с 16 по 18 января от -6° до -14° градусов. В Екатеринбурге 16 января температура воздуха днем составит -8°…-10°. Также будет и 17 января, а 18 января составит -10°…-12°.